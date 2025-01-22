VOLKERZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Volkerzen
VOLKERZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Volkerzen
Am Mittwoch, 06. Mai 2026, 18:00 Uhr, findet im Grillraum des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Erteilung des Einvernehmens gem. § 35 BauGB zum Bauantrag Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport im Außenbereich
- Verwendung der Mittel aus dem „Dorfbudget“
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Knut Eitelberg, Ortsbürgermeister