VOLKERZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Volkerzen

Am Mittwoch, 06. Mai 2026, 18:00 Uhr, findet im Grillraum des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung Informationen des Ortsbürgermeisters Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Erteilung des Einvernehmens gem. § 35 BauGB zum Bauantrag Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport im Außenbereich Verwendung der Mittel aus dem „Dorfbudget“ Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Informationen des Ortsbürgermeisters

Knut Eitelberg, Ortsbürgermeister