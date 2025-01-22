Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

VOLKERZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Volkerzen

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VOLKERZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Volkerzen

Am Mittwoch, 06. Mai 2026, 18:00 Uhr, findet im Grillraum des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  4. Erteilung des Einvernehmens gem. § 35 BauGB zum Bauantrag Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport im Außenbereich
  5. Verwendung der Mittel aus dem „Dorfbudget“
  6. Verschiedenes
  7. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters

Knut Eitelberg, Ortsbürgermeister

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