SELTERS – Straßenverkehrsgefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer durch PKW auf der L 307 Höhe Fa. Schütz.

Am 28.04.2026 zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen türkisfarbenen PKW, welcher auf der L 307 in Fahrtrichtung Mündersbach unsicher geführt wurde und auf Höhe der Firma Schütz in Selters mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet, wodurch teilweise entgegenkommende Fahrzeuge bremsen und ausweichen mussten. Es werden weitere Zeugen der Verkehrsgefährdungen durch das oben genannte Fahrzeug oder Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrzeug gefährdet wurden, gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei