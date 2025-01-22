WESTERWALD REGION – Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt zur naturkundlichen Wanderung um den Drachenfels ein

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt alle Interessierten am Sa., dem 01.08.2026, von 10.30 bis ca. 14.00 Uhr zu einer naturkundlichen Wanderung um den Drachenfels (Siebengebirge) ein. Am Rand des Rheintals gelegen, weist der Drachenfels durch eine besondere geologische und strukturelle Vielfalt einen enormen Arten- und Vegetationsreichtum auf. Mit dem Blick auf das Rheintal sowie in das Siebengebirge lässt sich hier sowohl die geologische Vergangenheit erfahren als auch das Siebengebirge als Ursprungsort der deutschen Naturschutzgeschichte oder als noch immer sehr geheimnisvoller Ort unserer Sagenwelt.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter: anmeldung@naturschutz-initiative.de oder über das Anmeldeformular auf der NI-Homepage. Der Treffpunkt für die angemeldeten Teilnehmer ist der Parkplatz „Oberweingartenweg“ (am Lemmerzbad) in 53639 Königswinter. Die Teilnahme ist kostenfrei, über eine Spende freut sich die Naturschutzinitiative e.V. (NI). Infos und Kontakt: www.naturschutz-initiative.de.