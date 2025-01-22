BAD HÖNNINGEN – Ellen Demuth MdB im Austausch mit Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ermtraud

Die Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Jan Ermtraud, haben sich in einer gemeinsamen Gesprächsrunde über die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven der Verbandsgemeinde sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Kommunalpolitik ausgetauscht.

Dabei wurden verschiedene Themen angesprochen, die die Menschen vor Ort bewegen. Neben der Entwicklung im Kinder- und Jugendförderbereich ging es unter anderem um die finanzielle Situation der Kommune sowie laufende Projekte.

„Unsere Städte und Gemeinden leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag für das Zusammenleben der Menschen. Umso wichtiger ist es, regelmäßig das Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort zu suchen und ihre Erfahrungen in die politische Arbeit in Berlin einfließen zu lassen“, betont Ellen Demuth. Sie dankt Jan Ermtraud für das offene Gespräch und bekräftigt, auch künftig den engen Austausch mit den Kommunen im Wahlkreis fortzusetzen.