ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen
ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen
Am Dienstag, 28. Juli 2026, 19:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Ölsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Durchführung von Maßnahmen an der Bundesstraße (B) 256 in der Kreisstadt Altenkirchen – Erwerb von Ökokontopunkten durch den Landesbetrieb Mobilität Diez
2. Zustimmung zur Annahme einer Spende
3. Verwendung Fördergelder „Dorfbudget“
4. Planung investiver Maßnahmen
5. Einwohnerfragestunde
6. Verschiedenes
Michael Kirchner
Ortsbürgermeister