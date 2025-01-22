ÖLSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ölsen

Am Dienstag, 28. Juli 2026, 19:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Ölsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Durchführung von Maßnahmen an der Bundesstraße (B) 256 in der Kreisstadt Altenkirchen – Erwerb von Ökokontopunkten durch den Landesbetrieb Mobilität Diez

2. Zustimmung zur Annahme einer Spende

3. Verwendung Fördergelder „Dorfbudget“

4. Planung investiver Maßnahmen

5. Einwohnerfragestunde

6. Verschiedenes

Michael Kirchner

Ortsbürgermeister