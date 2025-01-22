ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Energiewende im Mehrfamilienhaus: Gemeinsam klug entscheiden

Wer in einer Eigentümergemeinschaft lebt oder ein Mehrfamilienhaus verwaltet, steht vor wichtigen Entscheidungen: Welche Heiztechnik ist zukunftssicher? Lohnt sich die Installation einer Photovoltaik-Anlage? Und welche Fördermöglichkeiten stehen zur Verfügung? Eine gute Planung hilft, langfristig Energiekosten zu senken, den Wert der Immobilie zu erhalten und teure Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Im Mehrfamilienhaus sind energetische Modernisierungen oft anspruchsvoller als im Einfamilienhaus. Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen, Kosten gerecht verteilt und gesetzliche Vorgaben berücksichtigt werden. Gleichzeitig eröffnen neue Energiekonzepte, Förderprogramme und eine vorausschauende Sanierungsplanung die Möglichkeit, Investitionen wirtschaftlich und langfristig tragfähig zu gestalten. Eine fundierte Beratung hilft dabei, die passenden Maßnahmen auszuwählen und wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen.

Wer mehr über geeignete Sanierungsstrategien, technische Möglichkeiten, Betreibermodelle wie Contracting und den rechtlichen Rahmen erfahren möchte, kann am kostenlosen Web-Seminar der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz „Energiewende im Mehrfamilienhaus“ mit Energieberater Christian Zarmstorf teilnehmen. Es findet am Mittwoch, 26. August, von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Interessierte können sich anmelden unter: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Darüber hinaus beraten die Energieexperten der Verbraucherzentrale kostenfrei und unabhängig zu energetischen Fragen in Wohngebäuden an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 6. August, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei). In Altenkirchen am Donnerstag, dem 27. August, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.