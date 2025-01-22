RHEINLAND-PFALZ – Aufbau von zukunftsweisenden Wohnprojekten – Land unterstützt mit Programm „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ auch kommendes Jahr Kommunen

„Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz stellen sich die Frage, wie sie im Alter leben wollen. Allen gemeinsam ist der Wunsch nach einem langen, selbstbestimmten Leben. Sie möchten auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit ihren Lebensmittelpunkt nicht verlassen müssen und in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Daher brauchen wir gerade in kleinen Gemeinden ortsangepasste Wohnangebote und Strukturen der Daseinsfürsorge, damit ältere Menschen die Möglichkeit haben, in ihrem Dorf nahe bei Angehörigen, Freunden und Nachbarn wohnen bleiben zu können. Mit dem Landesprogramm ‚WohnPunkt RLP‘ tragen wir diesem Wunsch Rechnung. Ich möchte daher alle Kommunen ermutigen, bei ‚WohnPunkt RLP‘ mitzumachen.“ Das betont Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler zum Start einer neuen Förderrunde des Landesprogramms.

Mit „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ unterstützt das Land Rheinland-Pfalz auch 2027 wieder gezielt Kommunen bei der Umsetzung von Wohn- und Teilhabeangeboten. Ab sofort können sich Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern um eine professionelle Begleitung durch das Landesprogramm bewerben.

Seit 2014 setzt sich WohnPunkt RLP dafür ein, ein lebenslanges Wohnen im eigenen Quartier oder Dorf zu fördern. Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig und auf die jeweiligen Bedürfnisse der Gemeinden abgestimmt. Wichtig sind eine gute Koordination, soziale Einbindung sowie flexible Serviceleistungen, um nachhaltige und zukunftsfähige Wohnangebote zu schaffen. Im Rahmen des Landesprogramms „WohnPunkt RLP“ erhalten die Kommunen eine gezielte Beratung und Begleitung beim Aufbau von Wohn-Pflege-Angeboten – von der Idee bis zum Bau.

Interessierte Kommunen können sich bis zum 3. November 2026 bewerben. Nähere Informationen, Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen sind auf der Webseite www.wohnpunkt-rlp.de verfügbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen von Onlineveranstaltungen am 13. August 2026 und 10. September 2026 umfassend über das Programm und bereits realisierte Projekte zu informieren.