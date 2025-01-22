KOBLENZ – Campus der Zukunft: Hochschule Koblenz schafft neue Räume für Lernen, Begegnung und Nachhaltigkeit

Die Hochschule Koblenz investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung ihrer Standorte und setzt dabei auf eine moderne Lernumgebung, attraktive Aufenthaltsorte und nachhaltige Infrastruktur. Mit zahlreichen Projekten im Innen- und Außenbereich stärkt sie ihre Position als innovativer Lernort für Studierende und als attraktive Arbeitgeberin für ihre Beschäftigten.

„Ein lebendiger Campus entsteht dort, wo Menschen gerne lernen, arbeiten und miteinander ins Gespräch kommen“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz. „Besonders wichtig ist uns dabei, dass Ideen für Neugestaltungen direkt aus der Hochschulgemeinschaft kommen und gemeinsam mit Studierenden sowie Beschäftigten weiterentwickelt werden.“

Neuer Treffpunkt: Pavillon wird zum Ort der Begegnung

Ein Beispiel für die aktive Mitgestaltung des Campus ist der Pavillon auf dem Hochschulgelände. Das Bauwerk war zuvor Teil einer Ausstellungsreihe der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz auf der Festung Ehrenbreitstein und hat nun auf dem Campus Koblenz einen neuen Platz gefunden.

Studierende des Fachbereichs bauen – kunst – werkstoffe entwickeln derzeit im Rahmen eines Architektur-Wahlmoduls innovative Nutzungskonzepte. Zentrales Element der ersten Ausbaustufe ist ein multifunktionaler Kubus im Innenraum, der künftig als Ausschank- oder Verkaufsfläche, Stauraum oder organisatorischer Mittelpunkt für Veranstaltungen genutzt werden kann. Ziel ist es, zusätzliche Begegnungsräume zu schaffen und die Aufenthaltsqualität auf dem Campus weiter zu steigern. Die Fertigstellung des Kubus sowie die farbliche Gestaltung des Pavillons sind bis zum Ende des Sommersemesters geplant. Im Wintersemester soll das Projekt weiterentwickelt und ergänzt werden.

Mehr Grün und mehr Schatten auf dem Campus

Auch der Außenbereich wird weiter aufgewertet. Auf Initiative der AG Campusgestaltung wurden sogenannte Wanderbäume für den Vorplatz angeschafft. Sie spenden Schatten für die ebenfalls in diesem Jahr neu angeschafften Viena-Sitzmöbel und sorgen zugleich für eine stärkere Begrünung des Campus.

Bereits im Jubiläumsjahr wurden anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Hochschule Koblenz insgesamt 30 neue Bäume auf dem Campus gepflanzt. Damit unterstreicht die Hochschule ihr Engagement für eine nachhaltige Campusentwicklung und ein angenehmes Umfeld für Studium, Lehre und Arbeit.

Ausbau nachhaltiger Mobilität

Zur nachhaltigen Infrastruktur gehört auch die Förderung klimafreundlicher Mobilität. Seit Mitte Juni stehen auf dem Parkplatz des Campus Koblenz neue Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Studierende, Beschäftigte und Gäste können ihre Fahrzeuge dort kostenpflichtig laden. Betrieben werden die Anlagen durch das Unternehmen Eviny.

Neue Lern- und Arbeitsorte auf dem Campus

Nicht nur im Außenbereich, auch innerhalb der Hochschulgebäude entstanden moderne Aufenthalts-, Lern- und Arbeitsbereiche. Neue Sitzlandschaften mit integrierten Steckdosen und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten schaffen am Campus Koblenz attraktive Bedingungen für individuelles Lernen, Gruppenarbeit und den informellen Austausch zwischen Studierenden. Die neuen Lernorte waren Teil eines umfassenden Konzepts zur Weiterentwicklung der Campusflächen. Bereits bestehende Arbeits- und Aufenthaltsbereiche wurden dadurch ergänzt und erweitert. In den kommenden Jahren sollen weitere Orte entstehen.

Eine Modernisierung des Arbeitsumfeldes findet auch in den Fachbereichen statt. So hat der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften am Campus Koblenz neue Co-Working-Bereiche mit Rückzugsräumen für konzentriertes Arbeiten geschaffen sowie flexibel nutzbare Besprechungs- und Multifunktionsräume. Die Umgestaltung basierte auf den Bedarfen von Lehrenden und Mitarbeitenden und zielt darauf ab, den Austausch zu fördern, die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Aufenthaltsqualität nachhaltig zu verbessern.

Die kontinuierliche Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen erfolgt standortübergreifend. Am Standort Remagen sind für den Sommer Maßnahmen zur Innengestaltung geplant. So wird beispielsweise die Bibliothek in den Sommermonaten umfassend umgebaut und modernisiert.

Mit den zahlreichen Projekten investiert die Hochschule Koblenz gezielt in eine moderne Campuskultur, die Lernen, Arbeiten, Begegnung und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Die Maßnahmen tragen dazu bei, den Campus als attraktiven Bildungs- und Arbeitsort für Studierende, Beschäftigte und Gäste weiterzuentwickeln. Foto (Hochschule Koblenz, Martin Lisek)