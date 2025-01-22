WESTERWALD – Druidensteig will “Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ werden

Burgen, Baudenkmäler und beeindruckende Naturschauplätze: Wer auf dem Druidensteig unterwegs ist, dem liegt die Schönheit einer ganzen Region buchstäblich zu Füßen. Zwischen spektakulären Aussichten und geschichtsträchtigen Orten, von Freusburg bis nach Hachenburg, schlägt das Wanderherz immer ein bisschen höher. Seit seiner Einrichtung vor fast 30 Jahren erfreut sich der Druidensteig größter Beliebtheit – und schickt sich nunmehr an, den Bekanntheitsgrad noch deutlich zu erhöhen: Der zertifizierte Fernwanderweg geht in diesem Jahr ins Rennen um den Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“.

Damit begibt sich der Druidensteig auf die Spuren des Auenlandwegs bei Blickhausen, der 2023 bei der Abstimmung des Wandermagazins den 2. Platz belegte. Der Wettbewerb geht in diesem Jahr in die 20. Auflage – Jahr für Jahr entscheiden deutschlandweit zehntausende Wanderfreunde darüber, wo die schönsten Touren zu finden sind. „Allein die Nominierung ist für uns schon ein riesengroßer Erfolg, hat die Jury den Druidensteig doch im Vorfeld unter rund 100 Bewerbungen ausgesucht“, erklärt Katrin Cramer vom Westerwald Touristik-Service, über den der Wanderweg in Kooperation mit den beteiligten Verbandsgemeinden vermarktet wird.

Auch die Landräte Dr. Peter Enders (AK) und Achim Schwickert (WW) fiebern jetzt schon der Abstimmung entgegen: „Wir sind gemeinsam sehr stolz darauf, dass sich der Westerwald mit dem Druidensteig mit den ganz großen touristischen Destinationen in Deutschland auf Augenhöhe messen kann. Und natürlich wünschen wir uns dabei eine große Beteiligung und Unterstützung aller heimischen Wanderfreunde.“ Denn die Konkurrenz hat es durchaus in sich: So tritt der Druidensteig u.a. gegen den Rothaarsteig und den Goldsteig im Bayerischen und Oberpfälzer Wald an.

War der Auenlandweg seinerzeit noch in der Kategorie „Tagestour“ angetreten, wird der Druidensteig ins Rennen um die schönste Mehrtagestour gehen. Denn: Inzwischen kann der Wanderer unter sieben Etappen wählen, die Gesamtlänge liegt bei 94 Kilometern. Damit ist der Druidensteig jetzt schön die längste Georoute Deutschlands. Namensgeber war – natürlich – der sagenumwobene Druidenstein bei Kirchen-Herkersdorf. Die markante Basaltformation ist seit 2006 Nationales Geotop.

Noch muss man sich mit der Abstimmung etwas gedulden: Das Wandermagazin hat am heutigen Freitag (20. Februar) die zehn nominierten Wege in jeder Kategorie öffentlich vorgestellt. Die heiße Phase beginnt am 2. März: Dann zählt online unter https://wandermagazin.de/wahlstudio jede Stimme. Dazu wird es in den nächsten Wochen und Monaten (bis Ende Juni) zahlreiche Gelegenheiten geben, auch analog mit einer klassischen Karte für den Druidensteig zu „voten“. Unter allen Teilnehmern, die ihre Stimme abgeben, werden tolle Preise im Gesamtwert von 25.000 € verlost. Weitere Informationen rund um die Nominierung gibt es auf der Homepage des Westerwald Touristik-Service unter westerwald.info/druidensteig-waehlen-2026. Foto: Westerwald Touristik-Service GbR.