ALTENKIRCHEN – CHRISTIAN REDL gastiert in Altenkirchen – Crime Live – Wahre Verbrechen – Wahre Geschichten

Wahre Geschichten – Wahre Verbrechen. In einer inszenierten Lesung präsentiert Schauspieler Christian Redl am Freitag, 27. Februar ab 20 Uhr Geschichten aus CRIME, dem True-Crime-Magazin des STERN, das sich seit zwei Jahren erfolgreich auf dem boomenden Krimi-Markt etabliert und mittlerweile eine große Fangemeinde gefunden hat. Der Einlass zur Veranstaltung im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen beginnt um 19 Uhr.

Giuseppe Di Grazia, stellvertretender Chefredakteur STERN und Redaktionsleiter von CRIME: „Unsere Geschichten über wahre Verbrechen sprechen die Leser emotional an – erschrecken, machen zornig und nachdenklich –, und sie decken alle Facetten einer spannenden Erzählung ab. Sie unterhalten und fesseln den Leser bis zum Schluss.“

Christian Redl stellt nun zwei packende Fälle auf der Bühne vor. Redl wurde bekannt durch seine abgründigen Figuren, die er im Film und auf der Bühne spielte. Dabei ist er bestens vertraut mit beiden Seiten, der des Täters und der des Kommissars.

Tickets sind ab 28€ im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen erhältlich, sowie online über www.kultur-felsenkeller.de (hier zuzügl. VVK-Gebühren). An der Abendkasse kosten die Tickets 33€. Ermäßigung für Schüler, Studenten, BFD, FSJ ab 14,50€