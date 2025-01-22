STADT NEUWIED – Plätze frei – „Cool sein, cool bleiben“ – Selbstbehauptungskurs für Neuwieder Mädchen und Jungen

Im Konflikt ruhig zu bleiben, kann schwerfallen. Das Gewaltpräventionsprogramm der Stadt Neuwied zeigt Kindern, wie das funktionieren kann. Für den Auftakt sind noch Plätze frei: Am Samstag, 28. Februar, steht das Selbstbehauptungstraining für Kinder der 2. und 3. Klassenstufe in Neuwied-Irlich unter dem Motto „Cool sein, cool bleiben“.

Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen von 7 bis 9 Jahren und vermittelt kindgerecht, angstfrei und erlebnisorientiert, wie man in schwierigen Situationen ruhig und besonnen reagiert. Im geschützten Rahmen lernen die Kinder, ihre Gefühle, Grenzen und ihren eigenen Körper besser wahrzunehmen. Mit Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsübungen, Teamaufgaben und Bewegungsspielen trainieren sie wichtige soziale Kompetenzen. Ein erfahrener Gewaltpräventionspädagoge führt das Training durch. Der Workshop ist Teil des städtischen Gewaltpräventionsprogramms, das die Fachstelle Kinderschutz und das Kinder- und Jugendbüro seit über zehn Jahren erfolgreich durchführen. Im vergangenen Jahr erreichten die Kurse rund 130 Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, nicht nur Schutzstrategien zu vermitteln, sondern vor allem das Selbstbewusstsein zu stärken und respektvolles Miteinander zu fördern.

Der Workshop in der Mehrzweckhalle Irlich, Apostelstraße 5, geht von 9 bis 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, Turnschuhe sowie eigene Getränke und Verpflegung. Anmeldungen sind über das Ferienprogramm der Stadt Neuwied möglich: www.unser-ferienprogramm.de/neuwied/veranstaltung.php?id=296418. Weitere Informationen erteilt das Kinder- und Jugendbüro per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 170.