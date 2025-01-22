WEROTH – Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B 8 / L 317 – beide Fahrer verletzt

Am 31. Oktober 2025 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich der B 8 / L 317 missachtete der von Weroth kommende Unfallverursacher die Vorfahrt des von Wallmerod kommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrer teils schwer verletzt. der Unfallverursacher wurde im Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. An beiden Pkw entsandt Totalschaden. Die Strecke war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle Polizei