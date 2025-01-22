STEINEBACH – Einbruch in ein Einfamilienhaus in Steinebach an der Wied

Am 31. Oktober 2025 kam es zwischen 15:50 Uhr und 17:55 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Mittelstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Durch die Geschädigten wurde nach Rückkehr zum Anwesen festgestellt, dass dieses komplett durchwühlt war. Gemäß der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein auf der rückwärtigen Gebäudeseite befindliches Fenster aufgehebelt und sich somit Zutritt verschafft. Nachdem sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet wurden, verließ die Täterschaft das Haus durch eine rückwärtige Tür. Es wurde eine nicht unerhebliche Summe Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen werden erbeten. Zudem ergeht die Anfrage zu verdächtigen Beobachtungen / Feststellungen, die sich sowohl vor – als auch nach dem Tatzeitraum zugetragen haben. Quelle Polizei