BIRNBACH – Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitagmittag, 31.Oktober 2025, gegen 14:00 Uhr der Fahrer eines Pkw in Birnbach kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte, bereits polizeibekannte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppe Tetrahydrocannabinol. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Quelle Polizei