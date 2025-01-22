OLZHEIM – KNAUFSPECH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 265 bei Olzheim-Knaufspesch – Motorradfahrer schwer verletzt

Donnerstagmittag, 30. Oktober 2025, kam es gegen 12:45 Uhr auf der B 265 zwischen Forsthaus Schneifel und Knaufspesch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die B 265 in Fahrtrichtung Knaufspesch. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befand sich im Kurvenbereich eine Schicht aus Matsch bzw. Erdmaterial. Offenbar war zuvor ein Fahrzeug durch den Straßengraben gefahren und hatte dabei Erdmaterial auf die Fahrbahn befördert. Der verletzte Motorradfahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, das die Fahrbahn verschmutzt haben könnte, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden. Im Einsatz waren das DRK, die Straßenmeisterei und die Polizeiinspektion Prüm. Quelle Polizei