WEITEFELD – Farbschmierereien an Grillhütte in Weitefeld

Sonntag, 16.08.2026, beschmierte eine Täterschaft im Zeitraum zwischen 13 und 18 Uhr die Pflastersteine vor der Grillhütte (Zur Sommerlinde) mit grüner Farbe in nationalsozialistischer Symbolik (Hakenkreuz). Hinterlassene Abfälle deuten auf den Aufenthalt mehrerer Personen hin. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei