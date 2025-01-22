STECKENSTEIN – Traditionellen Scheunenfest des MGV „Glück-Auf“ Steckenstein

Beim traditionellen Scheunenfest des MGV „Glück-Auf“ Steckenstein im gleichnamigen Mittelhofer Ortsteil legten sich auch wieder Kinder aus der Nachbarschaft mächtig ins Zeug. An beiden Veranstaltungstagen veranstalteten sie ein Geschicklichkeitsspiel am Wurfstand. Mit den Einnahmen unterstützen die Kids das Kinder- und Jugendhospiz „Baltarsar“ in Olpe. Man reichte auch Sammelbüchsen herum und bat um Spenden heimischer Unternehmen. Bei der allerersten Aktion vor drei Jahren kamen so rund 1.200 Euro zusammen, ein Betrag, den die Kinder auch an diesem Wochenende anvisiert hatten. Direkt nebenan lud eine Hüpfburg die jüngsten Besucher zum Herumtollen ein. (bt) Fotos: Bernhard Theis