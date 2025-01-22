MITTELHOF – Einladung zum 5. Musikalischen Frühschoppen der Lebenshilfe in Mittelhof-Steckenstein

Fröhliches Lachen, Musik, die in die Beine geht, und der Duft von Bratwurst und frischen Waffeln – all das erwartet die Gäste, wenn am Sonntag, 06. September 2026 von 11.00 bis 15.00 Uhr der „Jeder-ist-anders-Platz“ in Mittelhof-Steckenstein zum 5. Musikalischen Frühschoppen der Lebenshilfe einlädt.

Unter dem Motto „Gemeinsam – Miteinander – Füreinander“ sind alle herzlich willkommen: Jung und Alt, Nachbarn, Freunde und Familien von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Der feierlich geschmückte Platz zwischen Werkstatt und Tagesförderstätte bietet den perfekten Rahmen für ein paar unbeschwerte Stunden voller Begegnungen.

Musikalisch begleiten uns die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, die Haxenmusikanten aus Niederfischbach und die WIS Band, die mit ihrer schwungvollen Musik für ausgelassene Stimmung sorgen. Ein besonderes Highlight wird der Piratentanz der Kinder der Kita „Kleine Hände“ sein, auf das sich auch die Darsteller schon freuen. Eine Tombola mit attraktiven Preisen, der Stand mit Eigenprodukten der Westerwald Werkstätten und der Tagesförderstätten sowie ein leckeres Angebot

an Speisen und Getränken runden das Fest ab.

„Wir freuen uns auf viele Begegnungen, auf Gespräche und gemeinsames Lachen – einfach auf ein paar unbeschwerte Stunden miteinander“, so die Vorsitzende Rita Hartmann. Die Lebenshilfe lädt alle herzlich ein, dabei zu sein und diesen besonderen Tag in guter Gesellschaft zu genießen.