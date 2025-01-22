BENDORF – Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen in Bendorf – Ein Fahrer leicht verletzt

Bendorf – Montagvormittag, den 17.08.2026, kam es in der Hauptstraße in Bendorf zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Linienbusse. Gegen 10:00 Uhr hielt ein Linienbus ordnungsgemäß im Bereich einer Bushaltestelle. Ein nachfolgender, zweiter Linienbus erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer des auffahrenden Busses leichte Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide Omnibusse waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch Spezialfirmen abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden, der auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt wird. Quelle: Polizei