WALTERSCHEN – Sachbeschädigung an Pkw in Walterschen

Mittwochvormittag, 15. Januar 2025, kam es in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 16.15 Uhr in Walterschen, in der Hauptstraße, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte schlugen die rechte Seitenscheibe eines geparkten Kia ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei