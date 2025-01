ALTENKIRCHEN – Vor Ort präsent – „Was macht die IHK 2025?“ – Regionale Veranstaltungen und Angebote für Unternehmen und Auszubildende

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen startet mit einer Vielzahl an Aktivitäten in das Jahr 2025, um die regionale Wirtschaft zu fördern und den Austausch zwischen Unternehmen sowie Auszubildenden zu intensivieren. Der Terminkalender für die kommenden Monate ist bereits gut gefüllt, und weitere Veranstaltungen sind in Planung. Kristina Kutting, Regionalgeschäftsführerin der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen und Neuwied, sowie Frederik Fein, IHK-Regionalberater, stellen die wichtigsten Highlights vor: Wirtschaftsgespräche mit den Verbandsgemeinden im Landkreis Altenkirchen

Auch in diesem Jahr finden erneut die Wirtschaftsgespräche mit den Verbandsgemeinden des Kreises Altenkirchen statt. Ziel dieser Gespräche ist es, den Austausch zwischen den Unternehmern und der Politik zu fördern und gemeinsam Lösungen für regionale Herausforderungen zu entwickeln. Dabei sollen aktuelle Themen wie die wirtschaftliche Entwicklung, Infrastruktur und Fachkräftemangel im Mittelpunkt stehen. Die genauen Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

Berufe-Festival am 29. April 2025: Das Berufe-Festival bietet jungen Menschen die Gelegenheit, sich praktisch in verschiedenen Ausbildungsberufen auszuprobieren. Mehr als 20 Berufe werden in diesem Jahr zur Auswahl stehen. Foto: Fotostudio Reuther, Koblenz