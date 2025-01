HACHENBURG – Großer Erfolg für die Hachenburger KulturZeit: Zwei Veranstaltungen bereits zu Jahresbeginn ausverkauft

Noch bevor der neue Veranstaltungskalender offiziell erschienen ist, meldet die Hachenburger KulturZeit schon jetzt zwei ausverkaufte Events. Wie schon in den vergangenen Jahren war die begehrte Wundertüte, die am 22. Februar stattfindet, innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Ebenfalls restlos ausverkauft ist der Kabarettabend mit der charismatischen zweifachen „Sonnenkönigin“, Carmela de Feo, besser bekannt als La Signora, am Samstag, 5. April in der Stadthalle.

„Wir freuen uns sehr über die enorme Nachfrage und für alle, die sich Karten für diese besonderen Veranstaltungen sichern konnten“, erklärt das Team der KulturZeit. Diese Erfolge zeigen erneut, wie beliebt das abwechslungsreiche und hochkarätige Programm der Hachenburger KulturZeit bei den Besuchern ist. Foto: Harald-Hoffmann