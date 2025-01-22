WALLMEROD – Verkehrsunfall in Wallmerod zwischen PKW und Fahrradfahrer

Am 17.06.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Straße „Am Sportplatz“ in Wallmerod zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kollidierte der Fahrradfahrer beim Queren der Fahrbahn mit einem Pkw und stürzte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer, bei dem es sich um ein Kind gehandelt haben soll, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ob Verletzungen vorlagen, ist nicht abschließend geklärt. Die Polizei bittet den beteiligten Fahrradfahrer sowie mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Westerburg zu melden. Quelle: Polizei