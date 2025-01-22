WALDBREITBACH – VfL-Athleten behaupten sich bei LVRR-Verbandsmeisterschaften im Dreikampf – Fünf Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach traten zusammen mit 16 weiteren Vereinskameradinnen und –kameraden bei den LVRR-Verbandshallenmeisterschaften U14 im Dreikampf in Koblenz an.

Besonders erfolgreich lief der Tag für Henry Wecklein, der in seiner Altersklasse M12 zwei persönliche Bestleistungen aufstellte: Die 50 m sprintete er in genau 8,00 s und im Weitsprung steigerte er sich deutlich auf 4,23 m. Im Kugelstoßen zeigte er mit 5,78 eine solide Leistung. Schlussendlich setzte er sich gegen 24 andere Athleten durch und belegte Platz 4 im Dreikampf, wobei ihm leider nur 1 Punkt zur Bronzemedaille fehlte. Zusammen mit seinen LG-Kollegen sicherte er sich zudem den Vize-Titel mit der Dreikampf-Mannschaft.

Der noch elfjährige Leo Lesum startete in der Altersklasse M 12 hoch und konnte über 50 m in 8,57 s und im Weitsprung mit 3,85 m erstaunlich gut mit seinen deutlich älteren Konkurrenten mithalten.

Im Kugelstoßen mit 4,74 m zeigte sich jedoch, wie viel ein Jahr Altersunterschied im Bereich Körperkraft ausmacht. Am Ende des Tages konnte er sich über einen guten 18. Platz freuen.

Andre Knappe (M12) zeigte gute Leistungen (50 m 9,05 s, Weit 3,33 m, Kugel 5,15 m) und erreichte Platz 21.

Bei den Mädchen traten Leni Trimborn und Martha Isaak ebenfalls in der nächsthöheren Altersklasse W12 an und standen ihren älteren Mitstreiterinnen in nichts nach. Martha erreichte zwei persönliche Bestleistungen im 50 m-Sprint (8,43 s) und im Weitsprung (3,90 m). Zusammen mit 3,59 m im Kugelstoßen ergaben ihre Leistungen einen starken 24. Platz in einem Teilnehmerfeld von 39 Athletinnen. Auch Leni sprang im Weitsprung eine persönliche Bestleistung (3,96 m), sprintete die 50 m in 8,34 s und stieß die 3-kg-Kugel auf 4,04 m. Mit 968 Punkten erreichte sie einen tollen 21. Platz.