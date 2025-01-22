HORHAUSEN – Dieseldiebstahl aus mehreren LKW´s im Industriegebiet Horhausen (Westerwald)

In der Nacht zwischen Mittwochabend, 11.03.2026, ca. 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 12.03.2026, ca. 05:45 Uhr wurde aus mehreren LKW insgesamt ca. 350 Liter Diesel entwendet. Hierfür verschafften sich die Täter durch Aufschneiden eines Maschendraht- und Stabmattenzauns Zutritt auf das Speditionsgelände und machten sich anschließend an den Dieseltanks der Fahrzeuge zu schaffen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei