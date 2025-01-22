HEIMBORN – Unfall mit Paketlieferanten in Heimborn

Am 12.03.2026 um ca. 11 Uhr ereignete sich auf dem Feldweg zwischen Auf der Bitz und der K19 in Heimborn, ein Unfall mit einem Paketlieferanten. Als der den Feldweg befuhr, geriet sein Transporter ins Rutschen und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich einmal und kam an einem Baum zu stehen. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Quelle Polizei