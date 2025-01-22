ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Fenstertausch – Aussicht auf Einsparung

Wer den Einbau neuer Fenster in seinem Gebäude plant, steht vor vielen Fragen und Entscheidungen. Mit einem neuen Angebot unterstützt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Interessierte dabei, in Sachen Fenstertausch die richtige Entscheidung zu treffen.

Neue Fenster können Heizkosten senken, den Wohnkomfort steigern und gleichzeitig das Klima schützen. Außerdem wird der Schallschutz verbessert und Hausbesitzer können unter bestimmten Voraussetzungen sogar staatliche Förderung erhalten.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet jetzt ein neues kostenloses Beratungsangebot rund um den Fenstertausch an. Unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/fenstertausch können sich Interessierte zur Beratung anmelden. Dafür füllen sie einen Datenbogen aus, der die Ausgangssituation im Gebäude abbildet, und schicken diesen per Mail an fenstertausch@vz-rlp.de. Daraufhin wird ein Termin für eine Videoberatung vereinbart, bei der die Energieberater anhand der Angaben im Datenbogen unter anderem einschätzen, welche Einsparungen an Energie und Heizkosten durch einen Fenstertausch möglich sind. Im Gespräch können zudem individuelle Fragen zum Fenstertausch geklärt werden. Im Anschluss erhalten die Beratenen eine Ergebnisübersicht per E-Mail.

Darüber hinaus beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale bei allen Fragen zum Thema Energie in Privathaushalten individuell und kostenfrei nach vorheriger Terminabsprache an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt:

In Betzdorf am Donnerstag, dem 07. Mai, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei).

In Altenkirchen am Donnerstag, dem 23. April, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850.

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.