WALDBREITBACH – Verkehrsunfallflucht beim REWE in Waldbreitbach

Am 06.03.2026 ereignete sich zwischen 12:50 Uhr und 20:30 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein Fahrzeug gegen die Front eines geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, mögliche Hinweise zum Hergang bzw. zum flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei