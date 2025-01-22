LINZ – Der Rhein – Ein ganz besonderer Fluss – Vortrag in Linz nimmt Besucher mit auf eine Reise von den Alpen bis zur Nordsee

Der Rhein gehört zu den prägendsten Flüssen Europas. Auf seinem über 1.200 Kilometer langen Weg von den Gletscherregionen der Alpen bis zum weit verzweigten Delta in den Niederlanden formt er Landschaften, beeinflusst Wirtschaft und Kultur und ist Lebensraum für Millionen Menschen. Ein Vortrag der KreisVolkshochschule Neuwied – Außenstelle Linz widmet sich nun diesem außergewöhnlichen Strom und seinen vielfältigen Facetten.

Am Montag, 20. April 2026, lädt die kvhs zu einem informativen Abend rund um den Rhein ein. Referent Wilfried Hausmann, ehemaliger Wehrleiter der Stadt Neuwied und Fachplaner für Starkregenvorsorge, nimmt die Teilnehmenden mit auf eine spannende Reise entlang des Flusses. Beginnend bei der Quelle in den Schweizer Alpen führt der Vortrag über die Stromschnellen und das weltberühmte Mittelrheintal bis hin zur Mündung in die Nordsee.

Dabei geht es nicht nur um geografische und hydrologische Fakten. Hausmann beleuchtet auch die kulturelle und historische Bedeutung des Rheins sowie seine Rolle für Handel, Verkehr und Hochwasserschutz. Zudem wird der Blick auf aktuelle Herausforderungen gelenkt: Wie verändert der Klimawandel den Fluss und seine Landschaften? Und was bedeutet es heute, in einer Region zu leben, die so eng mit dem Rhein verbunden ist?

Der Vortrag verbindet fundiertes Wissen mit anschaulichen Einblicken und richtet sich an alle, die den Rhein lieben oder neu entdecken möchten. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung statt.

Der Vortrag beginnt um 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die Verbandsgemeindeverwaltung Linz. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist bei der Außenstelle Linz unter 02644 5601-11 möglich sowie unter www.kvhs-neuwied.de/L185-26-1