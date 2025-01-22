PUDERBACH – Wege aus der Einsamkeit – Workshop in Puderbach

Einsamkeit ist ein Gefühl, das viele Menschen kennen – unabhängig von Alter oder Lebenssituation. Gerade in einer zunehmend digitalisierten und schnelllebigen Gesellschaft erleben viele Menschen, dass soziale Kontakte oberflächlicher werden oder sich das eigene Umfeld verändert. So kann man sich isoliert fühlen, obwohl man von Menschen umgeben ist. Die Außenstelle Puderbach der KreisVolkshochschule Neuwied greift dieses wichtige Thema auf und lädt zu einem neuen Workshop ein, der Wege aus der Einsamkeit aufzeigen und die persönliche Lebensqualität stärken möchte.

Unter dem Titel „Wege aus der Einsamkeit – Auf neuen Wegen zu mehr Lebensqualität“ bietet die kvhs am Samstag, 25. April 2026, von 10 bis 14 Uhr den kompakten Workshop in der Realschule plus Puderbach an. Ziel der Veranstaltung ist es, ein besseres Verständnis für das Gefühl der Einsamkeit zu entwickeln und gemeinsam Strategien zu erarbeiten, wie mehr Verbundenheit, Lebensfreude und soziale Teilhabe im Alltag entstehen können.

Geleitet wird der Workshop von Mediator und Coach Thomas Titze, die Teilnahme kostet nur 5 Euro, aufgrund einer Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz.

Interessierte können sich bei der Außenstelle Puderbach der kvhs Neuwied anmelden unter Telefon 02684 8581-08 oder unter www.kvhs-neuwied.de/P110-26-1.