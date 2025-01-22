WALDBREITBACH – Thomas Schneider Vierter beim Rursee Marathon

Beim Rursee-Marathon in der Nordeifel zeigte der Langstreckler des VfL Waldbreitbach Thomas Schneider seine Vielseitigkeit. Im Feld von 373 Startern kam er auf dem 42,2 km langen Rundkurs rund um den Stausee, vorwiegend über Feld- und Waldwege und mit 370 Höhenmetern gespickt, nach 2:54:23 Std. als gesamtvierter ins Ziel. In seiner Altersklasse M30 stand er ganz oben auf dem Siegerpodest.

Auf der Straße hat Thomas Schneider in diesem Jahr erstaunlich gute Bestzeiten aufzuweisen: 5 km in 16:28 min, 10 km in 33:46 min, Halbmarathon (Frankfurt) in 1:13.03 Std und Marathon (Hannover) in 2:32:44 Std. Mit allen diesen Leistungen hat er die Vereinsrekorde des VfL Waldbreitbach verbessert und sich auch in der Bestenliste 2025 des Leichtathletikverbandes Rheinhessen-Rheinland platziert. Foto: Thomas Schneider