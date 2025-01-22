NEUWIED – Einbruchdiebstahl in Pizzeria in Neuwied

In der Zeit zwischen Montagvormittag, 10. November 2025, 10:30 Uhr und Dienstagmorgen, 11. November 2025, 9:30 Uhr wurde in eine Pizzeria in der Schlossstraße in Neuwied eingebrochen. Unbekannte schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, entwendeten mehrere Kartons mit Wein und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalinspektion Neuwied bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, um Hinweise unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per E-Mail an die Adresse kineuwied@polizei.rlp.de. Quelle Polizei