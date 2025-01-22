RENGSDORF – Schulwegkontrollen und Verkehrsüberwachung in Rengsdorf

Dienstagmorgen, 11. November 2025 führten uniformierte und zivile Kräfte der Polizei Straßenhaus in Rengsdorf Schulwegkontrollen durch. Dabei wurde insbesondere das Verhalten von Verkehrsteilnehmern an Zebrastreifen kontrolliert. Die Polizei zieht ein positives Fazit aus den Kontrollen. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden. Fahrzeugführer verhielten sich bei Sichtung von Fußgängern entsprechend der Vorschriften. Da es gerade an Zebrastreifen vermehrt zu gefährlichen Situationen kommt, nimmt es die Polizei zum Anlass hier vermehrt Kontrollen durchzuführen. Quelle Polizei