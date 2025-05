WALDBREITBACH – Tag des Laufens wird in Waldbreitbach begangen – Interessierte treffen sich am 4. Juni an der Sporthalle

Laufen ist gesund, Laufen und macht glücklich – das kann der Lauftreff des VfL Waldbreitbach nur unterschreiben. Seit Jahrzehnten treffen sich wöchentlich Sportler, um gemeinsam in unterschiedlichen Leitungsklassen eine Stunde laufend im Wiedtal unterwegs zu sein. Der Lauftreff wird auch in diesem Jahr am deutschlandweiten „Tag des Laufens“ (Mittwoch, 4. Juni) teilnehmen – eine Aktion des Deutschen Leichtathletikverbands und vom Verein German Road Races mit Unterstützung von DATEV, einem IT-Dienstleister.

Alle interessierten Läufer treffen sich am 4. Juni um 18 Uhr an der Waldbreitbacher Sporthalle (Jahnstraße) und absolvieren einen einstündigen Lauf. „An diesem Tag wird es auch eine spezielle Laufaktion geben. Lasst euch überraschen“, lädt Wolfgang Bernath, 2. Vorsitzender und Lauftreffleiter alle Interessierten vielversprechend ein. Im Anschluss gibt es anlässlich des besonderen Tags einen gemeinsamen Umtrunk.

Informationen zum Lauftreff, der sich immer mittwochs um 18 Uhr am Waldbreitbacher Sportplatz trifft, gibt es bei Wolfgang Bernath per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Ein Überblick über das gesamte sportliche Angebot des Vereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de