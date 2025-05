RENGSDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz – Hohes Einsparpotenzial beim Tausch der alten Heizungspumpe

Heizungsumwälzpumpen sind Bestandteil jeder Heizungsanlage, bei der die Wärme mit Wasser verteilt wird. Sie fördern das Heizungswasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Heizflächen. Viele Heizungspumpen in bestehenden Anlagen sind ineffizient und entsprechen nicht dem Stand der Technik. Alte, fast immer überdimensionierte und oftmals nicht regelbare Umwälzpumpen können auf jährliche Laufzeiten von über 5000 Stunden kommen. Mit einer Leistung von 60 bis 100 Watt verbrauchen sie sehr viel Strom und sind damit einer der größten Stromverbraucher im Haushalt.

In den letzten Jahren wurden jedoch enorme Entwicklungsfortschritte bei der Effizienz der Pumpen gemacht. Moderne Hocheffizienzpumpen sind elektronisch geregelt und passen ihre Drehzahl an den tatsächlichen Bedarf an, während alte Pumpen stets mit der gleichen vollen Leistung laufen. Sie sind mit einer Leistung von durchschnittlich 15 Watt besonders effizient und verbrauchen dadurch deutlich weniger Strom.

Wird eine ältere Pumpe durch eine moderne, energieeffizientere ersetzt, kann der Haushalt bis zu 160 Euro jährlich einsparen. Die Investitionskosten von ca. 400 bis 500 Euro inklusive Montage amortisieren sich meist also innerhalb von wenigen Jahren. Daher empfehlen wir, im Bestand vorhandene nicht elektronisch geregelte Pumpen durch Hocheffizienzpumpen auszutauschen.

Bei allen Fragen zum Thema Energieverbrauch beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale kostenlos und unabhängig nach Terminvereinbarung.

Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 – 18 Uhr wie folgt statt: Rengsdorf: Donnerstag, den 12. Juni, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden).

Dierdorf: Donnerstag, den 24. Juli, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden). Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105. Energietelefon der Verbraucherzentrale 0800 60 75 600 (kostenfrei) montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr