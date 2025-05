MARENBACH – Sechs Anwärter um die Königswürde beim Schützenverein Marenbach

Der spannendste Tag eines jeden Königsjahres ist der Tag an dem auf den hölzernen Königsvogel geschossen wird. Das war am Samstag, 24. Mai auf dem Schießstand des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach der Fall. Von 15:10 bis 16.40 Uhr wurde um die Ehrenpreise, die Trophäen, des Königsvogels geschossen. Die Preise fielen recht schnell. Innerhalb von eineinhalb Stunden war nur noch der Rumpf an der Stange. Die Preise holten sich. Gregor Gasiorek mit dem 40ten Treffer die Krone; Caroline Porath mit Schuß 50 den Reichsapfel; Michael Gansauer mit Treffer 109 das Zepter. Die rechte Schwinge ging mit Schuß 144 an Torsten Nissen, die linke Schwinge mit Schuß 171 an Caroline Porath. Daniel Liebegott sicherte sich mit dem 223. Treffer dem Stoß und mit dem 273 Treffer Stefan Porath den Kopf. Sie erhielten alle ihre entsprechende Ehrennadel.

Um 17:30 Uhr rief Schützenmeister Michael Gansauer zur Meldung der Königsanwärter auf. Es meldeten sich vier Männer und zwei Frauen. Die Meldungen erfolgten in der Reihenfolge, so wurde auch nacheinander geschossen, Mario Richter, Heike Richter, Daniel Liebegott, Esther Liebegott, Moritz Keller und Gregor Gasiorek. Fotos: Diana Wachow