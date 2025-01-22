WALDBREITBACH – Erfolgreiches Wochenende der Tischtennis Abteilung – Aufstieg und Abstieg entscheiden sich für VfL-Sportler am 21. März in Waldbreitbach

Die Tischtennisabteilung des VfL Waldbreitbach befindet sich auf Erfolgskurs: Kürzlich stand für die 1. und 2. Mannschaft das Pokal Final 4 des Kreises Koblenz/Neuwied an.

Die 2. Mannschaft konnte sich in der Aufstellung Jörg Weißenfels, Schmitz und Niclas Schneider nach einem 4:2 Sieg gegen Oberbieber das Finale sichern. Dieses sollte später am Tag gegen TTC-Erpel ausgetragen werden. Auch hier ließ man in gleicher Aufstellung nichts anbrennen und siegte souverän mit 4:0 und sicherte sich damit die Qualifikation am Verbandspokal, der am 19. April in Westerburg stattfinden wird.

Zur gleichen Zeit musste die 1. Mannschaft gegen den TTC Rheinbrohl an den Tisch. „Stefan Kunze, Timo Gladki und Christian Hertling behielten hier überraschend deutlich das Spielgeschehen im Griff und konnten nach vier Spielen bereits als Sieger vom Tisch gehen“, berichtet der Abteilungsleiter Tischtennis beim VfL Waldbreitbach, Jörg Weißenfels.

Im zweiten Spiel stand mit dem TTC Olympia Koblenz ein weiterer Gegner aus der vergangenen Saison auf der anderen Tischseite. Wie auch im ersten Spiel, behielt man in den meisten Situationen die Oberhand und krönte sich nach durchweg starker Leistung mit einem 4:1 Sieg zum Sieger in der Erwachsenen B Konkurrenz. Den Verbandspokal in dieser Klasse findet ebenfalls in Westerburg statt, jedoch bereits am 18. April.

Blick auf das kommende Wochenende

Weiter geht’s nun für beide Mannschaften am 21. März mit jeweils einem Heimspiel. Während die 2. Mannschaft (ab 15 Uhr) um den Aufstieg kämpft, ist die 1. Mannschaft (ab 18 Uhr) nach großem Verletzungspech in der Vorrunde seit ein paar Spielen wieder komplett. „Durch einige knappe Niederlagen befindet man sich allerdings mitten im Abstiegskampf in der Bezirksoberliga“, schaut Weißenfels auf das kommende Wochenende. Ein weiteres Heimspiel für die 1. Mannschaft steht noch am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten aus Sinzig/Ehlingen an: „Am 25. April heißt es ab 17 Uhr nochmal Vollgas geben“, so Weißenfels. Eine Übersicht über das gesamte Angebot des Sportvereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf der eigenen Facebook-Seite.