WERKHAUSEN – Landfrauen Weyerbusch unterstützen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald

Bei einer Spendenübergabe der Landfrauen Weyerbusch stand die Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Westerwald im Mittelpunkt. Frau Meurer, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Westerwald nahm den Scheck dankbar entgegen und gab einen eindrucksvollen Einblick in die Tätigkeit des Dienstes.

Der im Mai 2024 in Hachenburg gegründete Dienst begleitet Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen im Alltag. Ziel ist es, die betroffenen Familien zu entlasten und ihnen in einer besonders schwierigen Lebensphase zur Seite zu stehen. Unterstützt wird diese Arbeit von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die Zeit schenken, zuhören und individuelle Begleitung ermöglichen.

Frau Meurer machte zudem auf die finanziellen Herausforderungen aufmerksam: In den ersten zwei Jahren erhält der Dienst keine Zuschüsse der Krankenkassen und muss vollständig vom Träger finanziert werden. Auch danach werden die Kosten nur teilweise gedeckt, sodass Spenden weiterhin unverzichtbar sind.

Die Landfrauen waren tief beeindruckt von der Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Westerwald, der täglich Kinder betreut und Familien unterstützt. „Es ist bewundernswert, wie viel Herzblut hier investiert wird“, sagt eine Vertreterin der Landfrauen. Für die Kinder und ihre Familien ist diese Hilfe von unschätzbarem Wert – ein Engagement, das die Gemeinschaft stärkt.