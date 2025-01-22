GLOCKSCHEID – Almblick-Revival-Party geht in nächste Runde – 2. Mai geht es in Glockscheid bei freiem Eintritt zurück in die 70er und 80er Jahre

„Bei Hits von Fleetwood Mac waren immer alle auf der Tanzfläche“ und bei „Pretty Woman haben alle mitgesungen“ – wer in weiteren Erinnerungen an die legendäre Zeit im Almblick schwelgen, zu den bekannten Liedern feiern und Leute von damals treffen möchte, ist bei der zweiten Auflage der Almblick-Revival-Party am Samstag, 2. Mai ab 17 Uhr auf dem Dorffest in Glockscheid (Amselweg) genau richtig. „Wir haben den vielfachen Wunsch nach einer Neuauflage gerne aufgenommen. DJ Almblick wird unsere Gäste mit der passenden Musik aus den 70er und 80er Jahren versorgen und wir sorgen für eine ausreichende Anzahl des Kultgetränks ‚Grüne Wiese‘“, berichtet Manuel Hardt als 2. Vorsitzender des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid.

„Um die Party richtig authentisch zu gestalten, benötigen wir allerdings noch Musikwünsche von früheren Almblick-Gästen“, lädt der 1. Vorsitzende Pierre Fischer alle ein, Teil der Party zu werden. „Schickt uns via Instagram oder per E-Mail an info@dvgwev.de eure Lieblingshits aus dem Almblick und gerne auch mit einer Geschichte, die ihr damit verbindet, die dann unser DJ Almblick vorlesen kann.“ Neben guter Musik bei freiem Eintritt, kühlen Getränken und Wildschwein sowie Würstchen vom Grill „wird es auch wieder eine Fotowand geben, wo wir alte Fotos aufhängen. Wer Exemplare in digitaler Form vorliegen hat, kann sie uns zusenden und wir drucken sie aus und kleben sie dazu“, erklärt Hardt.

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Verlosung zu Gunsten der Vor-Tour der Hoffnung. „Die Preise werden dankenswerterweise von regionalen Gastronomen, Gewerbetreibenden und Dienstleistern zur Verfügung gestellt“, freut sich das Orga-Team über den Rückhalt in der Ortsgemeinde und darüber hinaus. „Zudem sind wir froh, dass wir auch Neumann Immobilien wieder als unseren Hauptsponsor nennen dürfen“, so Hardt. „Wir bedanken uns auch schon jetzt bei unseren Mitgliedern für die Unterstützung und auch bei unseren befreundeten Vereinen für ihre Hilfsangebote“, so Fischer. „Wir haben alle Weichen für ein gelingendes Dorffest gestellt – nun fehlt nur noch ihr“, lädt Hardt alle Interessierten auf ein paar geselligen Stunden in netter Atmosphäre ein.