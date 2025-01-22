WALDBREITBACH – Erfolgreicher Wettkampftag in Windhagen

Seit vielen Jahren nehmen die Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach am Hallensportfest des SV Eintracht Windhagen 1921 e.V. teil. Dort präsentierten alle Altersklassen ihre gute Form und zeigten eindrucksvoll, wie viel Potenzial im Nachwuchs steckt. In der Altersklasse U8 sorgte das Team Springmäuse mit Jakob Lob, Clara Michelle Ahnemüller und Henri Hardt für einen perfekten Start in den Wettkampftag. Sie belegten souverän Platz 1. Das zweite U8-Team Powerflitzer mit Theo Schmidt, Marlie Ehlscheid, Lina Isaak und Eliah Heumann zeigte ebenfalls eine tolle Mannschaftsleistung und erreichte einen starken 4. Platz.

In der Altersklasse U10 starteten die Sportlerinnen und Sportler in einem gemischten Team mit der LG Rhein-Wied. Gemeinsam erkämpften sich Zoe Peters, Soraya Rams, Felix Wambach und Miriam Zorner einen respektablen 4. Platz. Erfolgreich verlief der Tag auch für die U12: Das Team Turbo-Tiger, das gemeinsam mit der TuS Ahrweiler antrat, sicherte sich beeindruckend den 1. Platz. Maßgeblich beteiligt waren Sophie Medinger, Leni Trimborn und Martha Isaak.

Das zweite U12-Team des VfL, bestehend aus Lia Brenner, Mona Greindl, Jakob Wambach, Mona Kelmendi und Marleen Isaak, zeigte ebenfalls eine geschlossene Teamleistung und belegte einen sehr guten 4. Platz.

In der U14 gingen Timo Lehnert und Andre Knappe an den Start und sorgten für ein spannendes Duell. Timo Lehnert gewann den Hochsprung, den Sprint, den Hürdenlauf sowie das Kugelstoßen. Im Hochsprung blieben beide Athleten höhengleich, doch Timo setzte sich mit weniger Fehlversuchen durch. Auch im Kugelstoßen entschieden nur wenige Zentimeter zu seinen Gunsten. Besonders

hervorzuheben sind zudem seine starken Sprintzeiten. Andre Knappe zeigte ebenfalls tolle Leistungen und sicherte sich den zweiten Platz hinter seinem Vereinskameraden.

Insgesamt war der Wettkampftag in Windhagen ein voller Erfolg und unterstreicht die hervorragende Nachwuchsarbeit sowie den starken Teamgeist aller Sportlerinnen und Sportler des VfL Waldbreitbach.