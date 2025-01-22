HACHENBURG – Neuer Veranstaltungskalender ist erschienen – Kultur als Ort der Begegnung und Verbundenheit

Der neue Veranstaltungskalender ist da – und er ist wieder randvoll mit besonderen Momenten, starken Künstlern und vielen Gelegenheiten, gemeinsam Kultur zu erleben. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr ein Thema, das all diese Veranstaltungen verbindet: die Liebe. Die Liebe zur Musik, zur Literatur, zur Bühne – aber auch die Liebe zum gemeinsamen Erleben. „Eine Veranstaltung ist mehr als das bloße Konsumieren eines Programms“, betont Kulturreferentin Beate Macht, „Es ist das Gefühl, mit vielen Menschen gemeinsam zu lachen, zu erleben, zu staunen, berührt zu sein. Es ist dieses besondere Band, das entsteht, wenn Menschen das Gleiche erleben und teilen.“ Veranstaltungen sind Orte der Begegnung. Man verlässt einen Abend oft anders, als man ihn betreten hat.

Der Veranstaltungskalender ist deshalb weit mehr als eine Übersicht kultureller Termine. Er ist eine Einladung zu gemeinsamen Abenden, zu besonderen Erlebnissen und zu Momenten, die bleiben. Stadtbürgermeister Stefan Leukel unterstreicht die Bedeutung der kulturellen Arbeit für Hachenburg: Mit Vertrauen, Eigenverantwortung und Freiraum entwickelt das engagierte Team der KulturZeit immer wieder starke Impulse für unser kulturelles Leben.

„Bei Bewerbungsgesprächen ist die tolle Kulturarbeit ganz oft die Antwort auf die Frage, warum sich Menschen bei uns in der Verbandsgemeinde bewerben“, betont Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, den Standortvorteil, den die Verbandsgemeinde durch das

außergewöhnliche und hochwertige kulturelle Angebot erfährt.

Highlights aus dem Programm

Den Auftakt macht am 21. März Joab Nist mit den „Notes of Berlin“. Nist sammelt handgeschriebene Zettel und Notizen, die in Berlin an Bäumen, in Hausfluren oder an Laternen hängen – mal witzig, mal nachdenklich, oft unfreiwillig komisch – und hat daraus ein originelles Bühnenprogramm entwickelt.

Poetisch wird es am 28. März, wenn Felix Römer und „Nachtfarben“ ins Kulturgut Hirtscheid kommen. Der vielfach ausgezeichnete Poetry-Slammer hat seine Gedichte vertont und präsentiert sie gemeinsam mit seiner Band in musikalischer Form.

Am 18. April gastiert Kabarettist Matthias Ludwig mit seinem Programm „Spagat“ in der Hachenburger Stadthalle. Mit klugem Blick auf die Absurditäten des Alltags stellt er Fragen nach der Wahrheit – und vielleicht auch nach der Liebe. Ein besonderer Publikumsliebling ist die neue, alte „Sonnenkönigin“. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,9 von fünf möglichen Sonnenkronen wurde „La Signora“ bereits zum dritten Mal vom Publikum auf den Comedy-Thron gesetzt. Karten für die Vorstellung am 1. Oktober sind ab sofort erhältlich.

Treffpunkt Alter Markt – Ein Sommer voller Musik

Die beliebte Reihe „Treffpunkt Alter Markt“ startet am 2. Juli mit den Dayson Farmboys. Die heimische Band begeistert mit Covermusik aus Rock, Pop, Country und Blues und sorgt regelmäßig für beste Stimmung.

Am 9. Juli folgt Chris Kramer & Beatbox’n’Blues. Der Sänger, Songschreiber und Harmonikaspieler verbindet erzählerische Tiefe mit musikalischer Virtuosität. Unterstützt wird er vom preisgekrönten Beatboxer Kevin O Neal und dem Gitarrenvirtuosen Sean Athens.

KAH präsentiert am 16. Juli ihre poetischen, melodischen Songs im Stil der Folkmusik. Ihre Texte werfen besondere queere Perspektiven auf Liebe, Identität und Freiheit.

Am 23. Juli gastiert Roast Apple, eine Indieband aus Hamburg mit bereits drei Millionen Streams, auf dem Hachenburger Markt. Tanzbarer Indiepop und energiegeladene Konzerte sind garantiert.

„Dolce Vita“ heißt es am 30. Juli, wenn die Double Stars aus Italien die Hits von Zucchero, Adriano Celentano und Albano live auf die Bühne bringen und sich der Alte Markt in eine italienische Piazza verwandelt. Klassiker wie „Azzurro“ oder „Felicità“ sorgen für italienisches Lebensgefühl.

Weitere Veranstaltungen und Kooperationen

Abgerundet wird der Veranstaltungskalender der Hachenburger KulturZeit wie immer durch örtliche Vereine, Initiativen oder andere Veranstalter, die mit Angeboten wie Lesungen, Vorträgen oder Konzerten, Diashows und Museumsfesten das Kulturprogramm bereichern und dadurch besonders vielfältig gestalten.

So findet am 28. Juni eine italienische Nacht mit dem Star-Geiger Marc Bouchkov statt, der Werke von Paganini und Puccini interpretiert – ein Konzert der Villa Musica.

Am 4. Juli organisiert Graziano Giannattasio ein Konzert mit dem New Chorus Bisceglie aus Apulien. Der Chor präsentiert ein Repertoire von berühmter Filmmusik über Pop bis hin zur Klassik.

Am 18. Juli spielt die Band Sidewalk zugunsten von „Wäller Helfen“, um Spenden für ein soziales Projekt zu sammeln.

Und schon jetzt richtet sich der Blick auf den 1. August: Dann findet die achte Nacht der Chöre statt – mit zahlreichen Chören aus den Kreisverbänden Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwald. Der neue Veranstaltungskalender zeigt eindrucksvoll: Kultur in Hachenburg ist lebendig, vielfältig und verbindend. Sie lädt dazu ein, nicht nur zuzuschauen, sondern mitzuerleben – gemeinsam.

Doch was wäre das beste Kulturprogramm ohne ein ebenso treues wie aufgeschlossenes Publikum und die Sponsoren, die dieses erst ermöglichen? In diesem Zusammenhang dankt Kulturreferentin Beate Macht der rhenag, der Westerwald-Brauerei, Lotto RLP, der Westerwald Bank, der Sparkasse

Westerwald-Sieg, der Naspa sowie dem Kultursommer RLP, ohne die das Veranstaltungsprogramm nur halb so umfangreich wäre. Ihr Dank geht auch an die Werbeagentur Einblick, die auch in diesem Jahr den Veranstaltungskalender zusammen mit der KulturZeit gestaltet hat. Ebenso würdigte Macht das Vertrauen und die Unterstützung der politischen Gremien, den Bauhof und natürlich ihr Team, ohne welches diese Vielzahl an hochkarätigen Veranstaltungen gar nicht möglich wäre. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich Karten unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und bei ticket-regional.de sichern. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel.02662/958336. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen sowie zu Ticketpreisen und Ermäßigungen finden sich im aktuellen Kalender oder online unter www.hachenburger-kulturzeit.de