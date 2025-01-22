ASBACH – Hochbegabung verstehen – und richtig begleiten

Hochbegabte Kinder beeindrucken häufig durch ihre schnelle Auffassungsgabe, ihren großen Wissensdurst und ihre ausgeprägte Diskussionsfreude. Gleichzeitig erleben Eltern nicht selten eine andere Seite: große Sensibilität, Selbstzweifel und ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Orientierung. Dieser scheinbare Widerspruch kann den Familienalltag herausfordern und verunsichern.

Der neue Vortrag an der KreisVolkshochschule Neuwied – Außenstelle Asbach „Hochbegabung verstehen – und richtig begleiten“ richtet sich an Eltern sowie alle Interessierten, die mehr über das Thema erfahren möchten. Die Pädagogin Britta Schön vermittelt grundlegendes Wissen rund um Hochbegabung und gibt praxisnahe Impulse für einen achtsamen und unterstützenden Umgang im Alltag.

Neben fachlichen Informationen bietet der Abend Raum für Austausch und persönliche Fragen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. März 2026, von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Realschule plus in Asbach statt, die Kursgebühr beträgt 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.kvhs-neuwied.de/A106-26-1 oder 02683 9120.