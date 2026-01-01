ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Dienstag, 10. März 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen

eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

1.-3. Anträge auf Gewährung von Förderungen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und

fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Festsetzung der Stundensätze für den Einsatz des Bauhofs der Verbandsgemeinde ab dem

01.01.2026

Vorberatende Beschlussfassungen

Finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026 Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026

gemäß § 17 GemHVO

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für das „Historische Raiffeisenhaus“

Flammersfeld

Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für den „Alvenslebenstollen“ Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Ermächtigung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe Vertragsangelegenheit

Vorberatende Beschlussfassungen

Grundstücksangelegenheit Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister