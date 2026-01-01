ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Am Dienstag, 10. März 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen
eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
1.-3. Anträge auf Gewährung von Förderungen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und
fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Festsetzung der Stundensätze für den Einsatz des Bauhofs der Verbandsgemeinde ab dem
01.01.2026
Vorberatende Beschlussfassungen
- Finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde
- Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026
gemäß § 17 GemHVO
- Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für das „Historische Raiffeisenhaus“
Flammersfeld
- Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für den „Alvenslebenstollen“
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Ermächtigung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe
- Vertragsangelegenheit
Vorberatende Beschlussfassungen
- Grundstücksangelegenheit
- Verschiedenes
Fred Jüngerich, Bürgermeister