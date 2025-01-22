ALTENKIRCHEN – Am Fr. 13. März wird es rockig im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen. Die Bröselmaschine präsentiert ab 20 Uhr dynamischen und progressiven Rock mit Folk. Einlass ist ab 19 Uhr.

Mit BRÖSELMASCHINE steht nicht nur ein Stück deutscher Rockgeschichte auf der Bühne. Die Gruppe beweist auch gegenwärtig, wie energiegeladen und dynamisch, progressive Rockmusik mit Folk- und psychedelischen Einflüssen klingen kann!

Ende der sechziger Jahre gehörte BRÖSELMASCHINE zu den ersten deutschen Rockbands. Heute zählt die Formation um Peter Bursch zu den ältesten aktiven Rockbands Deutschlands, die weltweit seit über 50 Jahren ihre Fangemeinde mit Konzerten begeistert.

Im Jahr 2005 gab die Gruppe nach einer Pause im legendären WDRRockpalast ein erfolgreiches Comeback-Konzert.

2021 spielte die Band ein besonderes WDR Rockpalast Konzert in der Zeche Heinrich-Robert in Hamm. Und nun gastieren sie im Westerwald.

Tickets sind ab 26€ im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen erhältlich, sowie online über www.kultur-felsenkeller.de (hier zuzügl. VVK-Gebühren). An der Abendkasse kosten die Tickets 31€.

Ermäßigung für Schüler, Studenten, BFD, FSJ ab 13,50€