HEDDESDORF – Samstag, 09. Mai 2026 findet in Heddesdorf der erste Hof- und Garagenflohmarkt statt

Am Samstag, den 09. Mai 2026 findet in Heddesdorf der erste Hof- und Garagenflohmarkt in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr statt. Organisiert wird dieser von einer Arbeitsgruppe aus der Mitte des Heddesdorfer Ortsbeirats.

Mitmachen kann jeder. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Verkauft werden können alle Gegenstände, die man auch sonst auf dem Flohmarkt finden kann. Zum Beispiel Kleidung, Schmuck, Dekoration, Bücher, Spielzeuge, Möbelstücke oder auch Haushaltsartikel, Gartengeräte und Pflanzen. Voraussetzung ist, dass der Verkauf ausschließlich auf privatem Gelände stattfindet. Anmeldungen werden unter der Mailadresse hausundgaragenflohmarkt.heddesdorf@web.de oder telefonisch ab 02.03.2026 bei Martina Beate Jakoby unter der Telefonnummer 02631-896895 entgegengenommen.

Es ist vorgesehen, dass die einzelnen rechtzeitig gemeldeten Standorte der Teilnehmer unter Beachtung des Datenschutzes veröffentlicht werden, damit Interessierte die einzelnen Anbieter leichter finden können. Damit das gelingt, sollten die Anmeldungen im Zeitraum vom 02.03. bis spätestens zum 05.04.2026 vorgenommen werden.

Die Organisatoren bitten auch darum, dass die Tore und Zugänge der Höfe und Garagen bunt geschmückt werden, um das Auffinden für die potentiellen Kunden zu erleichtern.

Vereine, die den Hof- und Garagenflohmarkt zum Beispiel für einen Ausschank oder ähnliches nutzen möchten, sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.