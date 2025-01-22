BAD MARIENBERG – Schwerer Verkehrsunfall in Bad Marienberg mit verletztem Radfahrer und anschließendem Küchenbrand

Am 03.03.2025 ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Jahnstraße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Radfahrer befuhr die Jahnstraße. Ein dahinter befindlicher 19-jähriger Fahrer eines PKW nahm den Radfahrer zu spät wahr und fuhr ihm trotz eingeleiteter Vollbremsung auf. Der Radfahrer kam zu Sturz und zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Während dem Start des Hubschraubers kann durch die Polizei eine erhebliche Rauchentwicklung aus einem gegenüberliegenden Schnellrestaurant festgestellt werden. Die darin befindlichen Personen wurden durch die Polizei zügig evakuiert. Der Koch des Restaurants wurde durch die Rettungssanitäter des vorangegangenen Unfallgeschehens aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation medizinisch versorgt. Brandursächlich dürfte demnach angebranntes Essen auf dem Herd gewesen sein. Es befanden sich mehrere Rettungsfahrzeuge, die Freiwillige Feuerwehr Bad Marienberg sowie die Polizei Hachenburg im Einsatz. Quelle Polizei