NIEDERBIEBER – Auf ein Wort: OB Jan Einig lädt zu Sprechstunde in Niederbieber

Ins Gespräch kommen – das möchte Neuwieds Oberbürgermeister in der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“. Dabei sucht er die Stadtteile auf, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu treten. Dieser persönliche Kontakt ist Jan Einig ein besonders wichtiges Anliegen. Als Nächstes sind die Einwohnerinnen und Einwohner aus Niederbieber am Dienstag, 17. März, an der Reihe. Veranstaltungsort der Bürgersprechstunde ist von 15.30 bis 17.15 Uhr die Altentagesstätte, Am Steg. Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich. Möglich ist dies unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.