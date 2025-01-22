ALTENKIRCHEN – Freiwilligen-Mitmach-Tag 2026 am 23. Mai – Zum bundesweiten Ehrentag setzt die Verbandsgemeinde ein Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt

Der bundesweite Ehrentag, ein Mitmachtag zum Geburtstag unseres Grundgesetzes, wurde in diesem Jahr erstmals von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt initiiert. Er lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, am 23. Mai – dem Tag der Verkündung des Grundgesetzes – mit eigenen Aktionen für Gemeinschaft, Solidarität und Demokratie aktiv zu werden.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld nimmt dies zum Anlass und richtet an diesem Tag ihren Freiwilligen-Mitmach-Tag aus. Dieser findet grundsätzlich im zweijährigen Rhythmus statt; aufgrund des bundesweiten Aktionstages wurde der Turnus jedoch einmalig angepasst und vorgezogen. So soll ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und bürgerschaftliches Engagement gesetzt werden – denn Demokratie lebt vom Mitmachen und vom Einsatz der Menschen vor Ort.

„Wir freuen uns sehr, dass der bundesweite Ehrentag in diesem Jahr erstmals stattfindet und wir ihn mit unserem bewährten Freiwilligen-Mitmach-Tag in der Verbandsgemeinde verbinden können“, so die Beigeordnete Petra Eul-Orthen. „So können wir das Engagement unserer Vereine, Initiativen und Bürgerinnen und Bürger sichtbar machen und gemeinsam ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und gelebte Demokratie setzen.“

Die Verbandsgemeinde ruft alle Vereine, Organisationen, Unternehmen sowie engagierte Privatpersonen dazu auf, sich mit eigenen Mitmach-Aktionen zu beteiligen. Ob Straßenfest, Aufräumaktion, Sport- oder Musikveranstaltung, Bau- oder Pflanzprojekt, Begegnungsangebot für Jung und Alt oder eine Initiative für ein gutes Miteinander – jede Idee ist willkommen. Auch kleine Aktionen können Großes bewirken und zeigen, wie lebendig die Gemeinschaft in der Verbandsgemeinde ist. Gleichzeitig sind Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, sich aktiv in die geplanten Projekte einzubringen. Wer sich engagieren und am 23. Mai ganz konkret mit anpacken möchte, kann sich den veröffentlichten Aktionen anschließen und Teil eines gemeinsamen, sichtbaren Zeichens für Zusammenhalt werden.

Mitmach-Aktionen können über das entsprechende Formular auf der Webseite der Verbandsgemeinde eingereicht werden. Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt die Verbandsgemeinde und sorgt für Sichtbarkeit über Website, Social Media, Mitteilungsblatt und die lokale Presse. So können gezielt Helferinnen und Helfer gewonnen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für die eigene Aktion eine Förderung von bis zu 500 Euro über das Aktionsförderprogramm „Ehrentag“ der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu beantragen.

Auf der Webseite www.vg-ak-ff.de/ehrentag2026 sind weitere Informationen zum Mitmach-Tag aufgeführt. Für Fragen und weitere Informationen steht Verwaltungsmitarbeiterin Rebecca Seuser als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung (Telefon: 02681 85-250, E-Mail: rebecca.seuser@vg-ak-ff.de). Gemeinsam soll am 23. Mai ein sichtbares Zeichen für Engagement, Solidarität und eine lebendige Demokratie gesetzt werden.