KREIS NEUWIED – Landrat vereidigt weiteren Organisatorischen Leiter – Dennis Enders neu in der Runde der Organisatorischen Leiter und Leitenden Notärzte – ausgewiesener Katastrophenschutz-Experte

Personelle Verstärkung dient der Effektivität und ist stets entsprechend willkommen. Erst recht im Krisenfällen, wenn der Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises Neuwied gefragt ist. Umso wichtiger, dass Landrat Achim Hallerbach im Katastrophenschutzzentrum des Landkreises mit Dennis Enders nunmehr einen weiteren Organisatorischen Leiter für den Landkreis Neuwied ernannt hat.

„Dass wir einen derart kompetenten Fachmann für diese bedeutende Aufgabe gewinnen konnten, freut mich ebenso wie die Runde der Kolleginnen und Kollegen vom Brand- und Katastrophenschutz, die Dennis Enders herzlich in ihren Reihen aufgenommen haben“, sieht Landrat Achim Hallerbach der Zusammenarbeit zuversichtlich entgegen.

Der 1989 geborene Dennis Enders ist staatlich geprüfter Notfallsanitäter mit den Zusatzqualifikationen Verbandführer und Organisatorischer Leiter. Im Katastrophenschutz des Landkreises engagiert er sich seit zehn Jahren auf operativer Ebene. Im Kreis Neuwied ist er zudem im Malteser Hilfsdienst (MHD) in verschiedensten Funktionen und unter anderem als Geschäftsführer aktiv. Zudem war Dennis Enders über mehrere Jahre als Disponent in der Integrierten Leitstelle des Rettungsdienstes in Montabaur tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrungen in der Führung und Leitung größerer Einsätze.

„Dennis Enders nimmt Verantwortung wahr und hat in vielfältiger Weise bewiesen, dass er Herausforderungen schultern kann. Genau solche Köpfe brauchen wir für unseren Katastrophenschutz“, dankte Landrat Achim Hallerbach herzlich für die Bereitschaft zur Mitarbeit und konstruktiven Kooperation. Dennis Enders gehört nun zu einer Gruppe von Organisatorischen Leitern, die der Landkreis Neuwied zur Erfüllung der Aufgaben im Zivil- und Katastrophenschutz eingerichtet hat.

„Deren Mitglieder stehen in der Verantwortung, bei einem großen Schadensszenario mit Verletzten oder Erkrankten direkt am Ort des Geschehens Leitungsaufgaben zu übernehmen Damit sorgen sie im Idealfall für einen reibungslosen logistischen Ablauf bei der Bewältigung von Schadenslagen“, erläutert Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Holger Kurz.

„Im Fall der Fälle“ greift das vordringliche Gebot, Hilfskräfte von verschiedenen Organisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk so zu disponieren, dass schnellstmöglich und effizient geholfen werden kann. „Wenn Katastrophen auftreten, brauchen wir Leute, die gleichermaßen über Fachkenntnis wie über herausragende organisatorische Fähigkeiten verfügen. Daher ist diese Gruppe unverzichtbar“, freut sich Landrat Achim Hallerbach auch über die jüngste Verstärkung.

Eingebettet war die Ernennung in eine gemeinsame Sitzung der Organisationsleiter und Leitenden Notärzte des Landkreises Neuwied. Dort hob Landrat Achim Hallerbach unter anderem auch nochmals die steigende Bedeutung vorbeigender Maßnahmen im Hinblick auf Krisenresistenz und Katastrophenschutz hervor. „Emotional aufgeladene Ängste-Szenarien sind ebenso wenig zielführend wie ein Ausblenden des Wandels in der Welt- und Kräfteordnung. Allerdings dürfen wir auch nicht ignorieren, dass wir uns, so wie es der kanadische Premierminister Mark Carney beim Weltwirtschaftsforum in Davos bemerkt hat, der geänderten und unangenehmen Realität stellen- und neue Wege wie den des Selbstschutzes und der Katastrophenresistenz gehen müssen. Dazu zählt eben auch klassisches Risiko-Management“.