ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach

Am Mittwoch, 11. März 2026, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Glasfaserausbau in der Ortsgemeinde
  2. Vorberatung Doppelhaushalt 2026 – 2027
  3. Teilsanierung Heizungsanlage „Treffpunkt Zur Alten Schule“
  4. Revitalisierung Beschallungsanlage „Treffpunkt Zur Alten Schule“
  5. Prüfung der Kassen- und Wirtschaftsführung des „Treffpunkt Zur Alten Schule“
  6. Landtagswahl 2026
  7. Maifeier der Ortsgemeinde am 30. April 2026
  8. Verschiedenes
  9. Einwohnerfragestunde

Klaus Quast, Ortsbürgermeister

