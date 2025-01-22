ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach

Am Mittwoch, 11. März 2026, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Glasfaserausbau in der Ortsgemeinde Vorberatung Doppelhaushalt 2026 – 2027 Teilsanierung Heizungsanlage „Treffpunkt Zur Alten Schule“ Revitalisierung Beschallungsanlage „Treffpunkt Zur Alten Schule“ Prüfung der Kassen- und Wirtschaftsführung des „Treffpunkt Zur Alten Schule“ Landtagswahl 2026 Maifeier der Ortsgemeinde am 30. April 2026 Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Klaus Quast, Ortsbürgermeister