ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach
Am Mittwoch, 11. März 2026, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Glasfaserausbau in der Ortsgemeinde
- Vorberatung Doppelhaushalt 2026 – 2027
- Teilsanierung Heizungsanlage „Treffpunkt Zur Alten Schule“
- Revitalisierung Beschallungsanlage „Treffpunkt Zur Alten Schule“
- Prüfung der Kassen- und Wirtschaftsführung des „Treffpunkt Zur Alten Schule“
- Landtagswahl 2026
- Maifeier der Ortsgemeinde am 30. April 2026
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Klaus Quast, Ortsbürgermeister